Участникам форума «Армия 2019» показали новейшие ЗРК — видео

, 22:29 Эфирная новость 63

Новейшие зенитно-ракетные комплексы «Витязь», он же С-350 и «Панцирь СМ» относятся к разработкам, которые рассекретили совсем недавно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

На земле, в воде и в воздухе — сегодня показали в действии новинки техники на выставке вооружений «Армия 2019». Некоторые образцы только-только рассекречены. Например, новейшие зенитно-ракетные комплексы «Витязь», он же С-350 и «Панцирь СМ». Их главное отличие — нацеленность на «сверхзвуковые» объекты. Что важно, представлены серийные образцы. 

То же самое в воздухе — истребители Су-35, их не только поставляют в войска, но и активно предлагают на экспорт, сегодня стало известно, что китайцам так понравились эти самолеты первой партии, что начались переговоры о второй.

Экспертов заинтересовал и первый легкий танк, разработанный на базе десатной самоходки «Спрут», у него пока нет названия, но есть три «фишки» — он водоплавающий, развивает сумасшедшую для танка скорость в 70 километров в час, и вооружен самой мощной пушкой калибра 125 миллиметров.

Эти и другие новинки сегодня показали верховному главнокомандующему, который перед тем, как осмотреть технику встретился с теми, кто будет на ней служить.

Подробности в видеосюжете Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на форуме «Армия-2019» показали самоходную артиллерийскую установку «Лотос».

Читайте также

Стихия не помеха: в России создают новый плавающий танк

Видео: выступление авиации на военно-техническом форуме «Армия-2019»
+16° Днём +17°
Ночью +12°
63.05
0.24 71.66
0.28
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Последние новости

23:19
Тилль решился? Лобода интригует поклонников постами о замужестве
23:04
Путин отверг причастность России к ситуации в Венесуэле
22:55
Трое российских журналистов попали под обстрел со стороны ВС Украины в Донецке
22:48
Натуральная красота: Ким Кардашьян показала себя без косметики и укладки
22:29
Участникам форума «Армия 2019» показали новейшие ЗРК — видео
22:17
Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей «не стоит и пяти копеек»

Сейчас читают

«Папа на все руки!»: муж Орбакайте оставил дочку без зуба — видео
Ирина Салтыкова прокомментировала слухи о беременности
Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков»

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге