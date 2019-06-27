На земле, в воде и в воздухе — сегодня показали в действии новинки техники на выставке вооружений «Армия 2019». Некоторые образцы только-только рассекречены. Например, новейшие зенитно-ракетные комплексы «Витязь», он же С-350 и «Панцирь СМ». Их главное отличие — нацеленность на «сверхзвуковые» объекты. Что важно, представлены серийные образцы.

То же самое в воздухе — истребители Су-35, их не только поставляют в войска, но и активно предлагают на экспорт, сегодня стало известно, что китайцам так понравились эти самолеты первой партии, что начались переговоры о второй.

Экспертов заинтересовал и первый легкий танк, разработанный на базе десатной самоходки «Спрут», у него пока нет названия, но есть три «фишки» — он водоплавающий, развивает сумасшедшую для танка скорость в 70 километров в час, и вооружен самой мощной пушкой калибра 125 миллиметров.

Эти и другие новинки сегодня показали верховному главнокомандующему, который перед тем, как осмотреть технику встретился с теми, кто будет на ней служить.

Подробности в видеосюжете Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на форуме «Армия-2019» показали самоходную артиллерийскую установку «Лотос».