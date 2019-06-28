Рейс «Лондон — Нур-Султан» экстренно сел в «Шереметьево»

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Информации о пострадавших не поступало.

Фото : ТАСС/Лысцева Марина

Пассажирский самолет, следовавший рейсом KC 492 из Лондона в Нур-Султан в ночь на пятницу, 28 июня, экстренно приземлился в московском «Шереметьево».

Как стало известно 5-tv.ru, причиной незапланированной посадки стал отказ генератора. Информации о пострадавших не поступало.

Пассажирам, по всей видимости, предстоит продолжить полет в столицу Казахстана на резервном борту.

В начале мая в «Шереметьево» самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно вернулся в аэропорт через 28 минут полета и совершил жесткую посадку, во время которой у лайнера сломались стойки шасси и загорелись двигатели. В считанные секунды машину охватило пламя, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. 5-tv.ru публиковал предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета об этой трагедии.

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