Родители бьют тревогу: двое детей заразились менингитом после отдыха в санатории

, 7:52 Эфирная новость 53

У школьников после возвращения из оздоровительного лагеря в Анапе нашли страшное заболевание.

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Фото, видео : ВКонтакте @vitaanapa, Пятый канал

Отдых на юге закончился больницей для двоих школьников из Петербурга. Дети только что вернулись из санатория Анапы и сразу угодили в инфекционное отделение, у обоих нашли энтеровирусный менингит.

Опасный недуг, который еще называют «инфекцией смерти». Он вызывает сильнейшие головные боли и передается воздушно-капельным путем. А значит речь может идти о вирусной эпидемии.

Тревогу забили родители заболевших подростков. В лагере сейчас отдыхают около тысячи детей. Туда уже нагрянули специалисты Роспотребнадзора и Минздрава.

Подробнее смотрите в видеосюжете Павла Панова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел в детском лагере в Костромской области.

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