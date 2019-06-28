Видео: лучшим исследователям России вручили по миллиону рублей за научные достижения

, 8:58 Эфирная новость 36

Ежегодное вручение премий Всероссийского общества исследователей и рационализаторов состоялось в Москве.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Те, кто живет не прошлым, а будущим — готовятся отметить свой профессиональный праздник. В Москве прошло ежегодное вручение премий Всероссийского общества исследователей и рационализаторов.

Лучшим исследователям страны вручили миллион рублей за свои научные достижения.

Самовар нового поколения, соль из растений, умная перчатка для управления электроникой — это лишь те изобретения, которые можно перечислить, не сломав язык научной терминологией. Десяток лучших изобретателей страны, наконец, получили лучший комплимент — признание, что это именно они двигают науку вперед.

В числе номинантом конкурса даже школьник из Крыма. Юный инженер сконструировал умную перчатку для электроники.

Изобретения современных «кулибиных» изучил Ян Воскрсесенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые научились выращивать зубы.

Читайте также

+13° Днём +16°
Ночью +11°
63.05
0.24 71.66
0.28
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

9:46
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Маши Яр
9:45
Елена Темникова рассказала, почему распалась группа SEREBRO
9:27
Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе
9:15
Грядут отставки: власти Нидерландов поддерживали сирийских боевиков
8:58
Видео: лучшим исследователям России вручили по миллиону рублей за научные достижения
8:53
Россиянина арестовали за граффити у дворца императора Японии в Токио

Сейчас читают

«Богиня без возраста»: Валерия сразила поклонников «блестящими» ногами
«Пародия на сексуальность»: Фанаты Бузовой не оценили ее телодвижений в купальнике
«Ужалило морское чудовище, выбил зубы»: Кучера рассказал о страхах в отпуске

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге