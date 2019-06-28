Видео: лучшим исследователям России вручили по миллиону рублей за научные достижения

Те, кто живет не прошлым, а будущим — готовятся отметить свой профессиональный праздник. В Москве прошло ежегодное вручение премий Всероссийского общества исследователей и рационализаторов.

Лучшим исследователям страны вручили миллион рублей за свои научные достижения.

Самовар нового поколения, соль из растений, умная перчатка для управления электроникой — это лишь те изобретения, которые можно перечислить, не сломав язык научной терминологией. Десяток лучших изобретателей страны, наконец, получили лучший комплимент — признание, что это именно они двигают науку вперед.

В числе номинантом конкурса даже школьник из Крыма. Юный инженер сконструировал умную перчатку для электроники.

Изобретения современных «кулибиных» изучил Ян Воскрсесенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые научились выращивать зубы.