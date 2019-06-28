Дудочка не помогает: Сотрудники «Пятерочки» использовали палки в бою с крысами

В сети появилось видео, на котором сотрудники «Пятерочки» пытаются выгнать отряд грызунов из магазина. Работники схватили то, что находилось под рукой: швабры и всевозможные палки, после чего вышли на охоту.

Враг оккупировал отдел колбасной продукции. Сотрудники выскочили из-за угла и пошли в атаку — крысы бросились врассыпную. Всего грызунов было чуть больше десяти.

Охота принесла явное удовольствие персоналу «Пятерочки». Пытаясь попасть в представителей семейства мышиных палками, и гоняясь за ними по всему магазину, сотрудники громко смеялись.

«Я попал, я попал!» — восторженно кричит один из участников.

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Где именно было записано видео, пока не известно. Предварительно, крысиная охота могла произойти в Чертаново в Москве.

Ролик тут же разобрали «народные» аккаунты Instagram. Подписчики шокированы.

«И люди после этого покупают и едят эти объедки!»

«Это ***** полный!»

«Ужас!»

«Мать моя женщина, это что творится в магазинах?»

«Как будто на медведя шли», — посмеялся над персоналом магазина пользователь.

Ролик, судя по всему, записывали ранним утром — за окном совсем светло, а покупателей в магазине нет. Видимо, тотальная дератизация проводилась перед открытием.

«Вывод — с нижних полок ничего не берите!» — подвел итог эпопее с крысами юзер.

Ранее 5tv.ru рассказывал, что в Петербурге покупательница обнаружила плесень в пакете с детским соком.