Дудочка не помогает: Сотрудники «Пятерочки» использовали палки в бою с крысами

, 11:48 Видео 382

Ролик мгновенно распространился по социальным сетям: предполагается, что баталия развернулась в магазине в московском Чертаново.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube / Александр Невский

В сети появилось видео, на котором сотрудники «Пятерочки» пытаются выгнать отряд грызунов из магазина. Работники схватили то, что находилось под рукой: швабры и всевозможные палки, после чего вышли на охоту.

Враг оккупировал отдел колбасной продукции. Сотрудники выскочили из-за угла и пошли в атаку — крысы бросились врассыпную. Всего грызунов было чуть больше десяти.

Охота принесла явное удовольствие персоналу «Пятерочки». Пытаясь попасть в представителей семейства мышиных палками, и гоняясь за ними по всему магазину, сотрудники громко смеялись.

«Я попал, я попал!» — восторженно кричит один из участников.

Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Где именно было записано видео, пока не известно. Предварительно, крысиная охота могла произойти в Чертаново в Москве.

Ролик тут же разобрали «народные» аккаунты Instagram. Подписчики шокированы.

«И люди после этого покупают и едят эти объедки!»

«Это ***** полный!»

«Ужас!»

«Мать моя женщина, это что творится в магазинах?»

«Как будто на медведя шли», — посмеялся над персоналом магазина пользователь.

Ролик, судя по всему, записывали ранним утром — за окном совсем светло, а покупателей в магазине нет. Видимо, тотальная дератизация проводилась перед открытием.

«Вывод — с нижних полок ничего не берите!» — подвел итог эпопее с крысами юзер.

Ранее 5tv.ru рассказывал, что в Петербурге покупательница обнаружила плесень в пакете с детским соком.

Читайте также

+17° Днём +18°
Ночью +10°
63.05
0.24 71.66
0.28
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

12:41
«Где солнце?»: Толкалина опубликовала фото в откровенном купальнике
12:21
Путин пригласил Трампа на празднование Дня Победы в 2020 году
12:15
«Можешь и не петь»: Полина Гагарина исполнила жаркий танец на концерте — видео
12:04
«На судьбоносные решения не рассчитываем»: интервью Путина Financial Times
11:48
Дудочка не помогает: Сотрудники «Пятерочки» использовали палки в бою с крысами
11:27
«Теперь ждем вас»: Поклонники Лободы отреагировали на видео из ЗАГСа

Сейчас читают

«Пародия на сексуальность»: Фанаты Бузовой не оценили ее телодвижений в купальнике
Садальский поведал о последней воле скончавшейся Аллы Покровской
«Смотрится, как парик!» Влад Кадони раскритиковал новую прическу Барановской

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге