Появились сведения об официальном расторжении брака Климовой и Месхи

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Представитель актрисы информацию о разводе комментировать отказался.

Фото : ТАСС / Артем Геодакян

Появились сведения об официальном расторжении брака российской актрисы Екатерины Климовой и Гелы Месхи. По информации Woman`s Day, в судебном участке мирового судьи № 425 района Хамовники в пятницу, 28 июня, был удовлетворен иск о расторжении брака знаменитостей. Об этом издание сообщает со ссылкой на официального представителя Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.

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Отмечается, что решение вступит в законную силу через месяц, 29 июля. До этого момента звезды имеют право подать апелляцию, если передумают разрывать отношения.

Сайт Teleprogramma.pro попытался получить более полную информацию у представителя Климовой. Однако он отметил, что не владеет сведениями о бракоразводном процессе.

«Понятия не имею, ничего комментировать не буду», — заявил представитель актрисы.

Ранее стало известно, что кинозвезда подала на развод с супругом 27 мая. Что стало точной причиной размолвки знаменитостей, не сообщается. Они познакомились на съемочной площадке и узаконили отношения в июне 2015 года. Поначалу актеры жили душа в душу, однако в последнее время все чаще стали появляться слухи о конфликтах в звездной семье. Поклонники убеждены, что причиной разрыва стал роман Месхи на стороне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гела Месхи недавно был замечен с 28-летней звездой театра и кино Катрин Асси.

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