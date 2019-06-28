Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала в Instagram новое фото. Пост вызвал бурную реакцию у подписчиков. На снимке под обтягивающим платьем актрисы можно разглядеть очертания ее груди — на звезде отсутствует нижнее белье. Сексуальная фотография уже набрала кучу лайков и комментариев.

Instagram @mihalkova

«Че лифчик-то не надела?» — интересуется подписчик.

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Однако эпатажный снимок Михалковой большинство фанатов не смутил, скорее наоборот — воодушевил.

«Юля, какая вы красивая!»

«Если секси-внешность затмевает душу, зачем вам тогда душа, Юля?»

«Пожалуйста, груди не увеличивай! Они у тебя бесподобны!» — пишут восхищенные поклонники под фото.

Юлия Михалкова любит удивить своих подписчиков. Некоторое время назад она опубликовала в Instagram жаркое видео, на котором качает ягодицы в спортзале. Также артистка выложила кадры из Сингапура, на которых сексуально позирует в бассейне. Однако некоторые подписчики звезды обвиняют Юлию в желании привлечь внимание мужчин таким образом.

Ранее Юлию Михалкову в прозрачной юбке упрекнули в мужеподобности.