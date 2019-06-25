«Хочу к вам в бассейн»: Михалкова в купальнике раззадорила поклонников

Актриса Юлия Михалкова проводит летний отпуск в Сингапуре и традиционно делится с поклонниками самыми яркими моментами отдыха. В понедельник, 24 июня, 35-летняя артистка выложила видео, на котором она позирует в бассейне по музыку. Подписчики Михалковой в ответ на это высказали восхищение местными красотами, а также фигурой актрисы.

«Красиво жить не запретишь!» — прокомментировал один из них.

«Хочу к вам в бассейн», — добавил другой.

«Да-да, рядом с Юлькой-красотулькой», — подтвердил еще один юзер.

Артистка, в свою очередь, поблагодарила поклонников за высказанные комплименты.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты обсуждали Юлию Михалкову в спортзале. Тогда у пользователей возникло много вопросов по поводу того, как актриса держит себя в форме.