«Глаза морской глубины»: Актриса Захарова без макияжа восхитила поклонников

На своей странице в Instagram актриса Елена Захарова рассказала, что сейчас отдыхает в Северной столице. Артистка выложила фото, на котором она предстала без макияжа и написала о своих планах:

«В Петербурге некогда спать, хочется посетить все любимые места и, конечно, как можно больше гулять! Но без отдыха никуда. После продолжительных прогулок приятно возвращаться в отель с прекрасным видом на город!».

Instagram @lenazaharova57