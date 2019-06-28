«Глаза морской глубины»: Актриса Захарова без макияжа восхитила поклонников

, 23:44 Фото 278

Артистка сейчас отдыхает в Северной столице.

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Фото, видео : Instagram @lenazaharova57

На своей странице в Instagram актриса Елена Захарова рассказала, что сейчас отдыхает в Северной столице. Артистка выложила фото, на котором она предстала без макияжа и написала о своих планах:

«В Петербурге некогда спать, хочется посетить все любимые места и, конечно, как можно больше гулять! Но без отдыха никуда. После продолжительных прогулок приятно возвращаться в отель с прекрасным видом на город!».

Instagram @lenazaharova57

Поклонники актрисы оценили внешность Захаровой без косметики по высшему разряду и сделали ей множество комплиментов:

«Очаровательная!»

«Какая хорошенькая и молоденькая девушка к нам в Питер приехала»;

«Не устаю повторять, какое красивое гладкое личико, такое сияющее и глаза такой морской глубины!» — оставили комментарии фолловеры.

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Елена Захарова известна по ролям в фильмах «Спартак и Калашников», «Кадетство», «Простые истины», «Путейцы», «Дальнобойщики» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, актриса Елена Захарова явилась на бал к кадетам с оголенной спиной.

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