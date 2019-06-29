Из зоны подтопления в Иркутской области эвакуированы 490 человек (117 детей), сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Спасательная операция развернулась в городе Тулун, где из берегов вышла река Ия. Уровень воды за несколько часов поднялся до отметки в 13,57 метра при критическом в семь метров. В городе затопило почти 900 домов — один многоквартирный, остальные частные.

В пунктах временного пребывания размещено 290 человек, из которых 67 — дети. В Тулуне проживает 42 тысячи человек, наводнение коснулось жилищ почти 1,8 человек. В Иркутской области введен режим чрезвычайного положения из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Большая вода в регионе подтопила 27 населенных пункта, 16 участков автомобильных дорог и 13 мостов. Пропавшими без вести числятся три человека, среди которых восьмилетний ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наводнение в Иркутской области стало самым разрушительным за последние 20 лет.