Дженнифер Лопес поставила жесткий ультиматум жениху

Поклонники Дженнифер Лопес с нетерпением ждут свадьбы голливудской звезды с Алексом Родригесом, однако певица не торопится. Она хочет предусмотреть все. Именно поэтому 49-летняя актриса составила брачный контракт, сообщают 7дней.ru.

Дженнифер решила таким образом обезопасить себя. Ее состояние по самым скромным оценкам составляет около 400 миллионов долларов. Алекса тоже нельзя назвать бедным человеком, но на его счету всего 20 миллионов. Лопес поставила жениха в жесткие рамки. Она составила текст брачного соглашения, в котором прописала, что за каждый год, не омраченный его изменами, будет платить ему по два миллиона долларов. Правда, если Родригес заведет интрижку на стороне, то не получит ничего.

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Алекс не согласился подписывать документ, так как посчитал его оскорбительным. Дженнифер Лопес грозится отменить свадьбу, если они не смогут договориться.

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