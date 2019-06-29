«Форсаж: Хоббс и Шоу»: финальный трейлер фильма взорвал соцсети

Поклонники цикла фильмов «Форсаж» в восторге — в сети появился заключительный трейлер спин-оффа. Ролик был загружен на YouTube-канал Universal Pictures Russia.

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Судя по трейлеру, сюжет будет развиваться в Самоа — на родине Люка Хоббса (его играет Дуэйн Джонсон). Кроме того, Хоббсу придется рука об руку работать с экс-оперативником элитного подразделения британской разведки Декардом Шоу (Джейсон Стейтем) — герои испытывают сильную неприязнь друг другу, но вынуждены объявить перемирие, чтобы противостоять более мощному противнику.

Вместе Хоббс и Шоу объявят войну Брикстону — генетически модифицированному сверхчеловеку.

На экраны «Форсаж: Хоббс и Шоу» выйдет 1 августа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сети появился новый трейлер фильма о Рэмбо «Последняя кровь».