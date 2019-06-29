«Форсаж: Хоббс и Шоу»: финальный трейлер фильма взорвал соцсети

, 16:59 Видео 54

Новый промо-ролик не на шутку раззадорил фанатов цикла.

Фото : universalpictures.ru

Поклонники цикла фильмов «Форсаж» в восторге — в сети появился заключительный трейлер спин-оффа. Ролик был загружен на YouTube-канал Universal Pictures Russia.

Ольгу Серябкину затравили в соцсети после слухов о романе с Фадеевым

Судя по трейлеру, сюжет будет развиваться в Самоа — на родине Люка Хоббса (его играет Дуэйн Джонсон). Кроме того, Хоббсу придется рука об руку работать с экс-оперативником элитного подразделения британской разведки Декардом Шоу (Джейсон Стейтем) — герои испытывают сильную неприязнь друг другу, но вынуждены объявить перемирие, чтобы противостоять более мощному противнику.

Вместе Хоббс и Шоу объявят войну Брикстону — генетически модифицированному сверхчеловеку.

На экраны «Форсаж: Хоббс и Шоу» выйдет 1 августа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сети появился новый трейлер фильма о Рэмбо «Последняя кровь».

Читайте также

+19° Днём +18°
Ночью +9°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

Последние новости

17:48
«Мужчина для удовольствия»: Собчак рассказала, какими должны быть детские сказки
17:32
Смертельная жатва: в результате наводнения в Иркутской области погибли три человека
17:11
В РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК+ на экономику России
16:59
«Форсаж: Хоббс и Шоу»: финальный трейлер фильма взорвал соцсети
16:47
За перевес большегрузного транспорта будут лишать прав — Дитрих
16:32
«За базар надо отвечать»: Темникова бросила вызов Фадееву

Сейчас читают

Ольгу Серябкину затравили в соцсети после слухов о романе с Фадеевым
Вдова Децла очаровала подписчиков полуобнаженным фото
Огромная грудь «русской Кардашьян» едва не вывалилась из откровенного платья

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге