Неудачное фото лишило Ани Лорак пальца на ноге

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Певица неправильно подобрала ракурс, который «ампутировал» ей фалангу мизинца.

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Фото, видео : Instagram @anilorak

Ани Лорак не на шутку перепугала поклонников. На новом фото фанаты не нашли одного пальца на ноге артистки.

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Впрочем, при более детальном рассмотрении становится ясно, что это оптическая иллюзия. На снимке, который певица опубликовала на своей странице в Instagram, она сидит на ступенях в купальнике. Левую ногу Лорак чуть отвела в сторону и повернула стопу, из-за чего стало казаться, что мизинец значительно короче, чем должен быть. Это заметили и поклонники певицы.

«А что, на левой ноге мизинца нет?»

«Куда делся палец? Что произошло?»

«Каролина, у вас травма?» — беспокоятся фолловеры.

Instagram @anilorak

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ани Лорак рассекретила нового возлюбленного.

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