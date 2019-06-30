Новый «Человек-паук» бьет рекорды популярности

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Только за один день фильм собрал около 71 миллиона долларов в Китае.

Фото : Kinopoisk.ru

Новый фильм «Человек-паук: вдали от дома» ставит рекорды по сборам в Китае. Только за один день картина собрала около 71 миллиона долларов, сообщает издание Deadline.

Отмечается, что лента превысила сборы за 28 июня на 8%.

Согласно сюжету, Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

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В фильме снимались Том Холланд, Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Мариса Томей и другие. Российская премьера ленты запланирована на 4 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда нового «Человека-Паука» нашел ошибку в киноафише со своим лицом. Голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон обнаружил ляп в постере, анонсирующем премьеру нового блокбастера от Marvel.

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