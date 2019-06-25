Звезда нового «Человека-Паука» нашел ошибку в киноафише со своим лицом

, 9:42 Фото 768

Голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон обнаружил ляп в постере, анонсирующем премьеру нового блокбастера от Marvel.

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Фото, видео : Instagram @samuelljackson

Голливудская звезда Сэмюэл Л. Джексон обнаружил ошибку в постере со своим участием, анонсирующем премьеру нового фильма о Человеке-пауке, пишет RT.

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Исполнитель роли супергероя Ника Фьюри в картине «Человек-паук: Вдали от дома» заметил, что его герой на баннере носит повязку на правом глазу, тогда как в оригинале она должна быть на левом. Актер опубликовал фотографию с ляпом на своей странице в Instagram и саркастично прокомментировал.

«Что здесь происходит?» — гласит цензурная версия высказывания Джексона.

Instagram @samuelljackson

Рекламной кампанией фильма занимается студия Sony Pictures, а мировая премьера запланирована на 2 июля.

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