Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире — видео

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Разговор на повышенных тонах произошел после того, как депутат Рады пожаловался на проблемы семей с больными детьми.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, YouTube @Сегодня

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко повздорили в эфире местного телеканала. Перепалка на повышенных тонах между политиками возникла после того, как народный избранник посетовал на имеющиеся у семей с больными детьми проблемы, сообщает РИА Новости.

«Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», — заметил Михаил Саакашвили.

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Олег Ляшко тут же попытался парировать своему оппоненту, припомнив уголовное дело, возбужденное против него на родине.

«А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет? Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии», — отметил Олег Ляшко.

Михаил Саакашвили в ответ возразил депутату, что он построил дорогу в Одессе в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко». После этого политики еще некоторое время продолжали сыпать друг на друга упреки, не обращая внимание на пытающегося их унять ведущего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Климкин назвал главную проблему Украины.

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