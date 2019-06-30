Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко повздорили в эфире местного телеканала. Перепалка на повышенных тонах между политиками возникла после того, как народный избранник посетовал на имеющиеся у семей с больными детьми проблемы, сообщает РИА Новости.
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Олег Ляшко тут же попытался парировать своему оппоненту, припомнив уголовное дело, возбужденное против него на родине.
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Михаил Саакашвили в ответ возразил депутату, что он построил дорогу в Одессе в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко». После этого политики еще некоторое время продолжали сыпать друг на друга упреки, не обращая внимание на пытающегося их унять ведущего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Климкин назвал главную проблему Украины.