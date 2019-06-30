«Мы едем в демилитаризованную зону»: Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в воскресенье, 30 июня, встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Сеуле, куда он прибыл после саммита G20 в Осаке.

« Мы едем на границу, в демилитаризованную зону, я буду встречаться с председателем Кимом. Жду нашей встречи, у нас сложились хорошие отношения. Очень надеюсь, что мы понимаем друг друга: он понимает меня, я думаю, что, может быть, понимаю его », — сказал американский президент.

В случае, если лидеры обеих стран сегодня встретятся, то это произойдет впервые в истории американо-северокорейских отношений, ведь именно через Пханмунджом проходит военно-демаркационная линия, проведенная здесь после разрушительной для населения полуострова Корейской войны 1950–1953 годов.

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Первый в истории саммит США и КНДР прошел в июне прошлого года в Сингапуре. Его итогом стало подписание соглашения, согласно которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27 — 28 февраля и завершился безрезультатно.

Как передавал 5-tv.ru, Трамп 29 июня пригласил Ким Чен Ына на встречу на границе двух Корей, чтобы пожать ему руку.