Трамп пригласил Ким Чен Ына на встречу на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, куда он отправится после саммита G20 в Японии.

Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июня 2019 г.

«Если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным, я встречусь с ним на границе — в демилитаризованной зоне — чтобы пожать ему руку и поздороваться», — говорится в сообщении.

Остается надеяться, что администрация Трампа оповестит северокорейскую сторону и по другим каналам связи. После сообщения в Twitter американский президент подтвердил журналистам свое намерение посетить демилитаризованную зону на Корейском полуострове. В апреле 2018 года после долгих лет противостояния там состоялась историческая встреча лидеров корейских «севера» и «юга» — Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

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