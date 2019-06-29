Трамп пригласил Ким Чен Ына на встречу на границе двух Корей

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Президент США сообщил о намерении пожать руку северокорейскому лидеру в демилитаризованной зоне.

Фото : ТАСС/ZEUS

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, куда он отправится после саммита G20 в Японии.

Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным, я встречусь с ним на границе — в демилитаризованной зоне — чтобы пожать ему руку и поздороваться», — говорится в сообщении.

Остается надеяться, что администрация Трампа оповестит северокорейскую сторону и по другим каналам связи. После сообщения в Twitter американский президент подтвердил журналистам свое намерение посетить демилитаризованную зону на Корейском полуострове. В апреле 2018 года после долгих лет противостояния там состоялась историческая встреча лидеров корейских «севера» и «юга» — Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

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