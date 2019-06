Трамп пригласил Ким Чен Ына на встречу на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, куда он отправится после саммита G20 в Японии.

Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!