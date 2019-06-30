Видео: Автомобиль перевернулся на оживленном перекрестке в Петербурге

, 13:43 Эксклюзивное видео 105

Серьезная авария произошла на пересечении проспектов Народного Ополчения и Ленинского.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлена авария в Кировском районе Петербурга.

На кадрах видно, как внедорожник проезжает перекресток проспектов Народного Ополчения и Ленинского и задевает автомобиль, не уступивший ему дорогу. В результате удара по касательной в колесо автомобиль опрокинулся на крышу и «проехал» в таком положении еще несколько метров.

Примечательно, что водитель перевернувшейся машины отделался легкими ушибами. По словам свидетелей, виновником аварии стал второй участник ДТП.

Ранее 5-tv.ru публиковал страшные кадры из Калмыкии, где в аварии с грузовиком погибли пятеро

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