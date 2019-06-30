Советская актриса Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни. Она прослужила в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного с 1953, на сцене которого исполнила более 200 ролей.

Российскому зрителю она запомнилась в первую очередь по кинофильму «Белая акация» 1957 года, в котором она сыграла со знаменитым Водяным.

На родине у артистки было немало титулов: Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда советского кинематографа Элина Быстрицкая на момент смерти весила 38 килограммов.