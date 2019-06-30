«Хорошая мама»: фанаты похвалили Савичеву за трепетное отношение к дочке

Юлия Савичева в 2017 году впервые стала мамой. Теме воспитания детей сейчас посвящены многие публикации певицы в Instagram. Вот и в одном из последних постов Юля рассказала о том, как она относится к появлению гаджетов в жизни маленькой дочки.

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Instagram @yuliasavicheva

«Дети с первых дней знают, что это такое, а затем, как это включить», — пишет Савичева.

Юлия призналась, что спокойно относится к тому, что всевозможная техника присутствует в жизни маленькой Ани. У девочки даже есть собственный плеер, который она уже научилась самостоятельно включать. Однако взаимодействие ребенка с электроникой ограничено — певица отводит на такие игры не более десяти минут, пишет издание «Дни.ру».

«Мы больше гуляем, играем, смотрим интересные книжки, она любит рассказывать истории на своем языке», — рассказала артистка.

Фолловеры Савичевой восхитились грамотным и мудрым подходом любимой артистки к такой непростой теме.

«Ты умничка и хорошая мама».

«Да! Я вами восхищаюсь! Прям идеал женщины!»

«Очень разумный подход, молодец!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сети не поняли тату Савичевой в честь дочери.