В Минске началась церемония закрытия Европейских игр

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Россия завоевала первое место и получила 109 наград в общекомандном зачете.

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Фото, видео : Reuters

В Минске проходит церемония закрытия II Европейских игр на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Центральным действом стал торжественный парад атлетов из 50 стран мира.

За мероприятием из VIP-ложи наблюдают президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также главы Таджикистана и Армении, сообщает ТАСС.

Сборная России одержала победу в общекомандном зачете игр и завоевала 109 наград. Среди них — 44 золотых, 23 — серебряные и 42 бронзовые медали. Второе место заняла команда Белоруссии, а третье место — у сборной Украины.

Всего в Европейских играх в этом году участвовали более четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Были разыграны 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборную России представила делегация спортсменов из 225 человек — самая многочисленная.

Следующие Европейские игры пройдут в Кракове в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин прибыл в Минск с официальным визитом.

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