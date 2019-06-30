Телеведущая Лера Кудрявцева покорила поклонников новым снимком в Instagram. Артистка проводит конец июня и начало июля в Сингапуре и традиционно делится с подписчиками моментами отдыха. На фото Кудрявцева стоит среди фонтанов в одном купальнике.
«Вот это фигура!» — прокомментировал фото один из пользователей.
«Шикарно одеваетесь! Лучше всех!» — заявил другой.
«Вам будто 17!» — восхитился юзер.
«Русалка!» — не сдержался еще один поклонник.
Также подписчики пожелали телеведущей набраться как можно больше сил перед трудовыми неделями.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал об «исповеди» Леры Кудрявцевой. Она публично призналась во всех своих пороках.