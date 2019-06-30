Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих «тараканах»

Российская звезда Лера Кудрявцева поведала подписчикам о своих пороках.

Теледива призналась, что любит сигареты и крепкое словцо.

«Я люблю курить и материться и не читайте мне мораль, что это плохо», — начала Кудрявцева.

Instagram @leratv

Откровения продолжились признанием в ночном жоре и любви к перфекционизму в мелочах (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.).

«Я люблю есть на ночь, люблю чистоту и порядок в „плохом“ понимании, ну то есть если обувь стоит не под тем углом или грязная чашка в раковине я не усну))».

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Лера добавила, что не любит менять дамские сумочки и не представляет дел без бумажного ежедневника. Подписчики Кудрявцевой оценили смелость звезды и поведали о своих «тараканах».

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