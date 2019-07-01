В зону наводнения в Иркутской области направлены военные подразделения. Это инженеры, медики и специалисты материально-технического обеспечения. Авиация доставила в регион автономный хлебозавод, он будет работать около города Нижнеудинска.

По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуировали тысячу двести человек. Двое все еще числятся пропавшими без вести.

«Мы брали кредиты на эти дома. Мы строились, покупали. Теперь все, ничего, без всего остались», — публикует шокирующие кадры потопа в сети один из жителей.

Все нажитое годами теперь уносит вода — по течению плывут десятки домов, бурный поток снес их вместе с фундаментом. На полном ходу они врезаются в мост. Теперь здесь целое кладбище погибших домов. Когда их стало так много — затор из бревен, досок, шифера и личных вещей закупорил русло.

В регион бедствия поступает гуманитарная помощь. В Иркутск прибыла гуманитарная помощь из Москвы — Ил-76 с лекарствами, лодками, палатками и одеялами. Ущерб от наводнения только по самым приблизительным подсчетам составил несколько сотен миллионов рублей. Первые цифры должны озвучить на совещании в Кремле, которое намечено на 3 июля.

За ситуацией в регионе следит Николай Текалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на место ЧП накануне прибыл президент России Владимир Путин, который поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧС и начать срочные выплаты пострадавшим от подтопления.