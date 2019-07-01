Семья отравилась в Петербурге из-за неисправности газовой колонки

Семья из шести человек отравилась продуктами горения бытового газа предположительно из-за неисправности газовой колонки в Петербурге. Водонагревательное оборудование, установленное в квартире, располагалось в ванной комнате.

Все пострадавшие — четверо детей и двое взрослых были госпитализированы. Об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате пожара, спровоцированного хлопком бытового газа, в многоквартирном доме в Коврове Владимирской области, один человек погиб, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.