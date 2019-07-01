Актриса Ольга Арнтгольц опубликовала в Instagram редкую семейную фотографию с мужем — режиссером Дмитрием Петрунем — и их общим трехлетним сыном Акимом. Для поклонников артистки это стало настоящей радостью, поскольку Арнтгольц отличается тем, что не любит делиться с общественностью личной жизнью.

«Мои», — подписала она снимок.

«Прекрасные», — прокомментировал фото один из пользователей.

«Сладкие такие», — добавил другой.

«Красавцы!» — написал еще один юзер.

Дмитрий Петрунь и Ольга Арнтгольц поженились в 2016 году. По информации СМИ, роман между коллегами завязался на съемках сериала «Офицерские жены». Тогда артистка еще была замужем за актером Вахтангом Беридзе.

Гороскоп на 1 июля: Овны, не продавайте душу за пару баксов!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков — ответил на слухи о беременности жены.