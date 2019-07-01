Видео: Прокуратура обнаружила нарушения в работе МЧС в связи с паводком

, 15:55 Эфирная новость 203

Руководитель комиссии по ликвидации последствий паводка в регионе Виталий Мутко сообщил, что, по данным МВД, в результате наводнения погибли 12 человек, еще девять числятся пропавшими без вести.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Кирилл Шипицин, Пятый канал

Тема:
Паводок в Иркутской области 17

В городе Канск Красноярского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Кан начал подниматься еще в выходные, и уже достиг критической отметки. Сейчас он превышает четыре с половиной метра. Затоплены десятки дачных участков и жилых домов. К этому часу эвакуированы 187 человек. Спасательная операция продолжается.

А в Забайкальском крае отрезаны от цивилизации три поселка. Река Дакитуй вышла из берегов и разрушила автомобильный мост. Местные власти снабжают население продуктами с помощью авиации.

Но самая сложная ситуация — в Иркутской области. Подтопленными остаются 55 населенных пунктов. По последней информации от МВД, погибли 12 человек, судьба еще девяти по-прежнему неизвестна. В больницах сейчас находятся 153 пострадавших.

В выходные в зону бедствия направили военных. Это инженеры, медики и специалисты материально-технического обеспечения. Им помогают и волонтеры.

Как сообщает ТАСС, региональная прокуратура в связи с паводком в Иркутской области выявила нарушения в работе органов МЧС и местного самоуправления.

«В связи с нарушениями, выявленными в ряде районов области в части неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уже приняты меры реагирования в отношении органов МЧС и местного самоуправления», — сообщили в региональной прокуратуре.

Последняя информация о ситуации в Иркутской области в репортаже Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором видно, как дома в Иркутской области сносит потоком воды.

Тема:
Паводок в Иркутской области 17
1 июл
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи
1 июл
Дома в Иркутской области сносит потоком воды — эвакуировано более тысячи человек
30 июн
Страшные кадры наводнения в Иркутской области. МЧС предупреждает о новых угрозах
30 июн
Выплаты компенсаций пострадавшим от паводка начались в Иркутской области
30 июн
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области
29 июн
Губернатор Иркутской области: запасы на складах позволят обеспечить выпечку хлеба на 20 дней
29 июн
Путин поручил оперативно восстановить жилье пострадавших от паводка в Иркутской области
29 июн
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до пяти человек
29 июн
Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области
29 июн
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Читайте также

+26° Днём +22°
Ночью +12°
63.05
-0.03 71.40
-0.42
Гороскоп на 1 июля: Овны, не продавайте душу за пару баксов!

Последние новости

16:36
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в заказнике «Туколонь»
16:26
«Значения не придал»: Отец петербургской школьницы, порезавшей родную мать
16:21
Скончался отец Николая Баскова
16:17
Сериал вместо театра: как россияне проводят свой досуг
16:10
Владимир Путин назначил нового посла России в Черногории
16:08
Павел Климкин объявил об уходе в «политический отпуск»

Сейчас читают

Видео: НЛО или ракета? Неопознанный летающий объект взорвался в небе над Кипром
«Одинаково любят выпить»: Лена Миро «посоветовала» Екатерине Климовой нового жениха
«Действительно плохо»: Лена Миро раскритиковала новый имидж Ляйсан Утяшевой

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге