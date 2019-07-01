Видео: Прокуратура обнаружила нарушения в работе МЧС в связи с паводком

В городе Канск Красноярского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Кан начал подниматься еще в выходные, и уже достиг критической отметки. Сейчас он превышает четыре с половиной метра. Затоплены десятки дачных участков и жилых домов. К этому часу эвакуированы 187 человек. Спасательная операция продолжается.

А в Забайкальском крае отрезаны от цивилизации три поселка. Река Дакитуй вышла из берегов и разрушила автомобильный мост. Местные власти снабжают население продуктами с помощью авиации.

Но самая сложная ситуация — в Иркутской области. Подтопленными остаются 55 населенных пунктов. По последней информации от МВД, погибли 12 человек, судьба еще девяти по-прежнему неизвестна. В больницах сейчас находятся 153 пострадавших.

В выходные в зону бедствия направили военных. Это инженеры, медики и специалисты материально-технического обеспечения. Им помогают и волонтеры.

Как сообщает ТАСС, региональная прокуратура в связи с паводком в Иркутской области выявила нарушения в работе органов МЧС и местного самоуправления.

«В связи с нарушениями, выявленными в ряде районов области в части неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уже приняты меры реагирования в отношении органов МЧС и местного самоуправления», — сообщили в региональной прокуратуре.

Последняя информация о ситуации в Иркутской области в репортаже Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором видно, как дома в Иркутской области сносит потоком воды.