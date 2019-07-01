Третья часть полнометражного фильма про проклятую куклу «Проклятие Аннабель — 3» возглавила рейтинг по сборам в России и СНГ. За минувшие выходные фильм ужасов собрал в прокате 156,8 миллиона рублей.

Премьера новой части фильма «Проклятие Аннабель» прошла 27 июня. В главных ролях снимались: Вера Фармига, Маккенна Грейс и Мэдисон Айсмен.

На сайте Kinobusiness.com говорится, что второе место по сборам занял мультик про астронавта и ковбоя — «История игрушек — 4». Анимационная картина «заработала» 115,8 миллиона рублей. В озвучке мультфильма участвовал Том Хэнкс, а российские кинокритики назвали новую «Историю игрушек» — лучшим фильмом года от Pixar о феминизме.

Девять лет без секса! Дочь Ирины Салтыковой призналась, что ей не нужны мужчины

Третье место досталось приключенческому фильму о животных «Собачья жизнь — 2». За минувшие выходные он собрал 76,3 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фильм «Человек-паук: вдали от дома» бьет рекорды популярности.