Фильм ужасов «Проклятие Аннабель — 3» стал лидером российского проката

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За выходные третья часть кинокартины про проклятую куклу собрала 156,8 миллиона рублей.

Фото : Кадр из х/ф "Проклятие Аннабель 3" (2019 г.) / реж. Гари Доберман

Третья часть полнометражного фильма про проклятую куклу «Проклятие Аннабель — 3» возглавила рейтинг по сборам в России и СНГ. За минувшие выходные фильм ужасов собрал в прокате 156,8 миллиона рублей.

Премьера новой части фильма «Проклятие Аннабель» прошла 27 июня. В главных ролях снимались: Вера Фармига, Маккенна Грейс и Мэдисон Айсмен.

На сайте Kinobusiness.com говорится, что второе место по сборам занял мультик про астронавта и ковбоя — «История игрушек — 4». Анимационная картина «заработала» 115,8 миллиона рублей. В озвучке мультфильма участвовал Том Хэнкс, а российские кинокритики назвали новую «Историю игрушек» — лучшим фильмом года от Pixar о феминизме.

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Третье место досталось приключенческому фильму о животных «Собачья жизнь — 2». За минувшие выходные он собрал 76,3 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фильм «Человек-паук: вдали от дома» бьет рекорды популярности.

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