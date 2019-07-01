Турецкий певец Таркан перенес сложную операцию

Певец из Турции — Таркан — пережил сложную операцию на щитовидной железе. Немецкие врачи удалили исполнителю лимфатические узлы, которые мешали музыканту петь.

Знаменитости предстоит провести в Германии около двух недель, чтобы пройти период восстановления. В клинике его посещают жена и дочь. Они приехали специально, чтобы поддержать главу семейства.

Медики утверждают, что процедура оказалась сложной. Хирург Мете Дюрен, удалявший звезде лимфоузлы, рассказал, что операцию осуществили из-за острых болей в горле пациента. Об этом пишет сайт Тeleprogramma.pro.

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В начале осени у Таркана должны состояться девять концертов. Поклонники переживают, сможет ли артист выступить на открытых площадках, перенеся хирургическое вмешательство. Представители певца уверяют фанатов, что к этому времени музыкант полностью реабилитируется и его здоровье придет в норму.

В Турции соотечественники называют Таркана — «принцем поп-музыки». Каждый концерт исполнителя сопровождается ярким и неповторимым шоу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерт группы #2Маши отменили из-за экстренной операции солистки.