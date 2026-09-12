Путин поздравил туляков с 880-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тулы с 880-летием города. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В своем поздравлении российский лидер отметил исключительную роль Тулы в укреплении государственности РФ. Он напомнил, что город-герой не раз становился свидетелем поистине судьбоносных событий.

Кроме того, туляки могут по праву гордиться знаменитыми земляками. Среди них — выдающиеся писатели, архитекторы, художники, политики и общественные деятели.

«И, конечно, особые, яркие страницы истории города связаны со становлением и развитием на тульской земле оружейного дела», — подчеркнул Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ добавил, что благодаря самоотверженному труду и таланту мастеров-самородков создавались уникальные образцы вооружения, а также ковалась мощь страны.

Также Путин сказал, что нынешнее поколение туляков достойно продолжает созидательные традиции своих предков. Именно их энергия и энтузиазм делает город с каждым годом все лучше и лучше.

Ранее Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана.

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