Шуба для огорода: чем утеплить грядки и кусты на зиму

Осень для садовода и огородника — время не только сбора урожая, но и ответственной подготовки участка к зимним холодам. Пока одни дачники спешно укрывают розы и виноград, другие думают, что грядки после уборки урожая можно оставить до весны.

Открытая почва действительно сильнее подвергается ветровой и водной эрозии, теряет влагу и быстрее реагирует на перепады температуры. Однако само по себе промерзание земли не всегда губительно: зимостойкие растения, подходящие для конкретного региона, приспособлены к таким условиям.

Особенно опасны малоснежные зимы и чередование оттепелей с морозами. Из-за циклов замерзания и оттаивания может происходить морозное выпучивание почвы, при котором повреждаются или оголяются корни растений.

Зачем утеплять грядки и многолетники

Как подготовить огород к холодам: чем утеплить грядки, кусты и растения на зиму. Фото: www.globallookpress.com/Jiang Ziyu

Весной и летом мульча служит для борьбы с сорняками и сохранения влаги. Зимой на первый план выходят другие задачи.

Первая и главная — защита корневой системы растений от резких перепадов температуры. Слой мульчи замедляет промерзание и оттаивание почвы, снижая риск морозного выпучивания. При этом слишком раннее, плотное или влажное укрытие, наоборот, может способствовать выпреванию растений.

Вторая задача — снегозадержание. Мульча, особенно грубая органическая — например, измельченные ветки, солома или листья, — помогает удерживать снег на грядках. Снежный покров, в свою очередь, служит эффективным природным утеплителем.

Третья — защита от ветровой эрозии и выдувания плодородного слоя, особенно на открытых участках. Зимнее мульчирование может быть полезно для озимого чеснока, садовой земляники и некоторых многолетних цветов. Необходимость дополнительного укрытия зависит от зимостойкости конкретного сорта, климата региона и количества снега.

Мульчирование органическими материалами — почему, зачем и как

Как подготовить огород к холодам: чем утеплить грядки, кусты и растения на зиму. Фото: www.globallookpress.com/Global Look Press

Мульчирование — один из наиболее простых и доступных способов защитить почву и корни растений. Суть метода заключается в покрытии поверхности земли органическим или неорганическим материалом.

Универсальной толщины слоя не существует. Для рыхлой органической мульчи часто достаточно пяти-восьми сантиметров, но точные значения зависят от материала, культуры и местного климата. Мульча не должна плотно закрывать корневую шейку растения, основания побегов и стволы деревьев.

Сроки укладки также различаются. Зимнее укрытие многолетников обычно проводят после первых устойчивых заморозков, когда почва остыла, но еще не промерзла глубоко. При этом грядки с озимыми и подзимними посевами мульчируют в сроки, рекомендованные для конкретной культуры. Слишком раннее плотное укрытие теплой и влажной почвы может повысить риск выпревания и привлечь грызунов.

Торф: воздушная защита с кислинкой

Как подготовить огород к холодам: чем утеплить грядки, кусты и растения на зиму. Фото: www.globallookpress.com/G. Franz

Торф — рыхлый материал, который можно использовать для улучшения структуры почвы и защиты ее поверхности. Его свойства зависят от происхождения и степени разложения.

Верховой торф обычно отличается высокой кислотностью и подходит преимущественно растениям, предпочитающим кислую почву. Низинный торф, как правило, менее кислый, но его реакция также может различаться. Поэтому перед применением желательно учитывать показатели кислотности почвы и самого материала.

Торф может пересыхать, разноситься ветром или образовывать плотную корку, поэтому его лучше использовать с учетом особенностей участка либо смешивать с компостом и другими органическими материалами.

Перегной: и тепло, и питательно

Как подготовить огород к холодам: чем утеплить грядки, кусты и растения на зиму. Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Перегной или зрелый компост — универсальный материал, который помогает защитить поверхность почвы, улучшает ее структуру и постепенно снабжает растения питательными веществами.

Однако компост правильнее рассматривать прежде всего как почвоулучшающий материал, а не как полноценный утеплитель. В большинстве случаев его распределяют слоем около трех-пяти сантиметров. Более толстый слой нужен далеко не всем растениям.

Компост не следует насыпать непосредственно на корневую шейку, почки возобновления или основания побегов. Особенно важно учитывать это при уходе за пионами и другими многолетниками, чувствительными к чрезмерному заглублению и застою влаги.

Весной хорошо перепревший компост можно оставить на грядке в качестве органического удобрения.

Сухая листва: доступно и эффективно

Как подготовить огород к холодам: чем утеплить грядки, кусты и растения на зиму. Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

Опавшая листва — доступный материал, который может создавать рыхлую воздушную прослойку и защищать почву от резких колебаний температуры. Для мульчирования лучше использовать сухие здоровые листья без признаков грибковых заболеваний и поражения вредителями.

Целые листья способны слеживаться, намокать и затруднять воздухообмен. Поэтому их желательно измельчить или смешать с более грубым материалом. Слой укладывают рыхло, не закрывая вплотную основания побегов и корневые шейки растений.

Легкую листву может сдуть ветром, поэтому ее фиксируют ветками, сеткой или воздухопроницаемым укрывным материалом. Следует учитывать и то, что толстый слой листьев способен привлекать грызунов.

Для укрытия роз и других растений не рекомендуется использовать листья с признаками болезней. Зараженный растительный материал лучше удалить с участка или утилизировать другим безопасным способом.

Мульчу можно комбинировать: например, нанести тонкий слой зрелого компоста, а сверху уложить рыхлые измельченные листья. При этом важно не создавать плотную влажную «шубу» вокруг основания растения.

Современное решение: укрытие агротканью

Как подготовить огород к холодам: чем утеплить грядки, кусты и растения на зиму. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Органическая мульча может слеживаться, привлекать грызунов и разноситься ветром. Для дополнительной защиты растений применяют нетканые укрывные материалы — например, белое агроволокно или спанбонд.

Такие материалы пропускают воздух и влагу и помогают уменьшить влияние ветра и кратковременных заморозков. Однако нельзя утверждать, что агроволокно определенной плотности гарантированно защищает растения при температуре минус десять или минус 25 градусов.

Реальная эффективность зависит от плотности и количества слоев, наличия снега и воздушной прослойки, продолжительности морозов, ветра и зимостойкости растения. Обычно подобное укрытие повышает температуру под материалом лишь на несколько градусов.

Белое агроволокно используют для укрытия растений. Черная агроткань предназначена главным образом для подавления сорняков и укладывается на поверхность почвы. Она не заменяет полноценного зимнего укрытия надземной части растений.

Низкие культуры нетканым материалом иногда накрывают непосредственно. Для высоких, ломких или вечнозеленых растений лучше установить каркас, чтобы укрытие не повреждало побеги под тяжестью снега. Воздушная прослойка также может повысить эффективность защиты.

Использовать полиэтиленовую пленку без вентиляции нежелательно: под ней образуется конденсат, а во время оттепелей растения могут перегреваться и выпревать.

Срок службы агроволокна и агроткани зависит от качества материала, воздействия солнца, мороза и механических нагрузок. Поэтому утверждать, что любое такое покрытие прослужит более пяти лет, нельзя.

Когда и как правильно утеплять: общие правила

Как подготовить огород к холодам: чем утеплить грядки, кусты и растения на зиму. Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Чтобы утепление принесло пользу, а не вред, важно соблюдать несколько правил.