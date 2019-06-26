Концерт группы #2Маши отменили из-за экстренной операции солистки — фото

, 19:50 Фото 29

Изначально легкая процедура обернулась для Марии Шейх серьезным хирургическим вмешательством под общим наркозом.

Фото : Instagram @2mashi_official

Участница дуэта #2Маши — Мария Шейх оказалась на операционном столе. Об этом она сообщила в Instagram. По словам певицы, в ее планах было осуществить легкую процедуру. На деле все закончилось экстренной операцией под общим наркозом.

Комментировать произошедшее девушка отказалась.

«Не спрашивайте, что случилось, потому что это уже не важно», — говорит Мария.

Instagram @2mashi_official

Также исполнительница отметила, что единственное из-за чего она переживала после наркоза — концерт, который отменили в связи с ее госпитализацией.

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Фанаты не обиделись на Марию Шейх из-за несостоявшегося шоу. Наоборот, все поддержали ее в комментариях.

«Пусть вся наша любовь и поддержка принесет Вам облегчение»;

«Маша, скорее поправляйтесь!»

«Мы всей своей фанатской любовью вместе с вами!» — пишут поклонники.

Группа #2Маши занимается творчеством без продюсера. Путь от «квартирников» под акустику до выступлений на топовых площадках с десятками тысяч фанатов девушки прошли всего за два года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дуэт #2Маши «раскачал» Дворцовую площадь в Петербурге на «Алых парусах».

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