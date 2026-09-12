Силы ПВО России поразили 230 украинских БПЛА за ночь

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

Дроны самолетного типа сбили над территориями Астраханской, Брянской и Волгоградской областей.

Сколько БПЛА поразили силы ПВО России за ночь

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 230 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В период с 20:00 мск 11 сентября до 8:00 мск 12 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в военном ведомстве.

Дроны самолетного типа сбили над территориями Астраханской, Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее армия России поразила обеспечивающие ВСУ металлургические предприятия Украины.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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