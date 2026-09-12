Более 700 юных музыкантов прошли через проект «Река талантов» за 20 лет

«Река талантов» течет в самом сердце Петербурга — между Мойкой и Невой — сразу через две его жемчужины — Николаевский и Алексеевский дворцы. В парадных залах и гостиных звучат самые разные инструменты — от рояля до контрабаса. В этом году здесь представлены 14 специальностей и 75 молодых исполнителей, почти как в оркестре. Но здесь учат выходить на первый план — солировать даже тех, кому обычно в оркестре отводят совсем другую роль.

«В нашей стране, да и за рубежом, туба как солирующий концертирующий инструмент — большая редкость. Благодаря Дому музыки у меня есть такая возможность показать себя», — отметил участник проекта «Река талантов» Артем Чиркин.

В каждом классе своя дисциплина, свой профессор и свое волнение.

«Я давно слежу за этим проектом, надеялась, что в один день меня тоже отберут. Я отправила запись и была очень рада узнать, что меня взяли», — поделилась участница проекта Анастасия Красикова.

«Река талантов» задумывалась художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки Сергеем Ролдугиным как настоящее музыкальное путешествие. Теплоход идет по великой русской реке, на каждой остановке — выступления молодых музыкантов. Теплохода нет, но маршрут остался — от города к городу, от оркестра к оркестру.

«Поначалу директора филармоний скептически относились — вы будете каких-то студентов нам в филармонический наш оркестр заслуженный… Теперь они в очередь стоят», — подчеркнул народный артист РФ Сергей Ролдугин.

А студенты эти, вернувшись домой, произносят слово, которое раньше было им не по чину — гастроли. Больше 700 молодых музыкантов прошли через «Реку талантов» за эти годы, половина из них выступила в филармониях Поволжья.

«Река талантов» течет в самом сердце Петербурга — между Мойкой и Невой — сразу через две его жемчужины — Николаевский и Алексеевский дворцы. В парадных залах и гостиных звучат самые разные инструменты — от рояля до контрабаса. В этом году здесь представлены 14 специальностей и 75 молодых исполнителей, почти как в оркестре. Но здесь учат выходить на первый план — солировать даже тех, кому обычно в оркестре отводят совсем другую роль.

«В нашей стране, да и за рубежом, туба как солирующий концертирующий инструмент — большая редкость. Благодаря Дому музыки у меня есть такая возможность показать себя», — отметил участник проекта «Река талантов» Артем Чиркин.

В каждом классе своя дисциплина, свой профессор и свое волнение.

«Я давно слежу за этим проектом, надеялась, что в один день меня тоже отберут. Я отправила запись и была очень рада узнать, что меня взяли», — поделилась участница проекта Анастасия Красикова.

«Река талантов» задумывалась художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки Сергеем Ролдугиным как настоящее музыкальное путешествие. Теплоход идет по великой русской реке, на каждой остановке — выступления молодых музыкантов. Теплохода нет, но маршрут остался — от города к городу, от оркестра к оркестру.

«Поначалу директора филармоний скептически относились — вы будете каких-то студентов нам в филармонический наш оркестр заслуженный… Теперь они в очередь стоят», — подчеркнул народный артист РФ Сергей Ролдугин.

А студенты эти, вернувшись домой, произносят слово, которое раньше было им не по чину — гастроли. Больше 700 молодых музыкантов прошли через «Реку талантов» за эти годы, половина из них выступила в филармониях Поволжья.

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