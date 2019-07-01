Стала известна дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл

Стала известна дата и детали будущей церемонии крещения первенца британского принца Гарри Меган Маркл. Как пишет журнал «Hello!», торжество в Виндзорском замке состоится 6 июля и будет закрытым и достаточно скромным – присутствовать на нем будут только самые близкие.

Известно, что таинство пройдет в частной часовне, а не в той (Святого Георгия - Прим.ред.), где некогда венчались герцог и герцогиня Сассекские и где крестили самого принца Гарри. Но особое возмущение подданых королевства вызвал тот факт, что фотографии с крестин будут опубликованы существенно позднее, так как на церемонию не пригласили репортеров.

Девять лет без секса! Дочь Ирины Салтыковой призналась, что ей не нужны мужчины

Крестными двухмесячного малыша Арчи, как ожидается, станут теннисистка Серена Уильямс и подруга Маркл из канадского Торонто Джессика Малруни, а также наставник принца Гарри Марк Дайер (его сын Джаспер был пажом на свадьбе Меган и Гарри) и друг семьи, директор Soho House Маркус Андеросон.

Известно, что королева Великобритании Елизавета II на крестины внука не приедет – как сообщается, «из-за слишком напряженного графика». Издание напоминает, что в прошлом году по той же причине Елизавета пропустила крестины другого своего правнука - двоюродного брата Арчи принца Луи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королева Великобритании спешно покинула Букингемский дворец из-за крыс.