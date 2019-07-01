Стала известна дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл

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Известно, что королева Елизавета II присутствовать на церемонии крещения правнука не будет.

Фото : www.globallookpress.com

Стала известна дата и детали будущей церемонии крещения первенца британского принца Гарри Меган Маркл. Как пишет журнал «Hello!», торжество в Виндзорском замке состоится 6 июля и будет закрытым и достаточно скромным – присутствовать на нем будут только самые близкие.

Известно, что таинство пройдет в частной часовне, а не в той (Святого Георгия - Прим.ред.), где некогда венчались герцог и герцогиня Сассекские и где крестили самого принца Гарри.  Но особое возмущение подданых королевства вызвал тот факт, что фотографии с крестин будут опубликованы существенно позднее, так как на церемонию не пригласили репортеров. 

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Крестными двухмесячного малыша Арчи, как ожидается, станут теннисистка Серена Уильямс и подруга Маркл из канадского Торонто Джессика Малруни, а также наставник принца Гарри Марк Дайер (его сын Джаспер был пажом на свадьбе Меган и Гарри) и друг семьи, директор Soho House Маркус Андеросон.

Известно, что королева Великобритании Елизавета II на крестины внука не приедет – как сообщается, «из-за слишком напряженного графика». Издание напоминает, что в прошлом году по той же причине Елизавета пропустила крестины другого своего правнука -  двоюродного брата Арчи принца Луи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королева Великобритании спешно покинула Букингемский дворец из-за крыс.

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