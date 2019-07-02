«Трижды отец»: бывший участник Comedy Club рассказал о пополнении в семье

Бывший резидент шоу Comedy Club Роман Юнусов стал отцом в третий раз. О радостном событии артист сообщил вечером в понедельник, 1 июля.

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Instagram @yunusovroman

Поклонники узнали о прибавлении в семье Юнусова после трогательной публикации юмориста на своей странице в Instagram. Роман опубликовал фотографию, на которой видна его сжатая в кулак ладонь рядом с крохотным кулачком только что появившегося на свет малыша.

«Нас стало больше. Спасибо тем, кто держал за нас кулачки», — написал комик, сопроводив пост хештегом #триждыотец.

В комментариях поклонники наперебой поздравляют многодетного отца, не забывая подшучивать над Романом в его собственном стиле.

«Ух, богатырский кулак! А тебе бы подкачаться»;

«Герои! Все пятеро!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скорое пополнение поклонники предсказывают и еще одной многодетной звезде — фанаты полагают, что мать пятерых детей Мария Порошина может быть снова беременна.