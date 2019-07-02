Видео: как выглядит пригород Никосии после падения на Кипре неизвестного объекта

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Неопознанный объект рухнул рядом с городом в понедельник, 1 июля.

Фото : www.globallookpress.com

Опубликовано видео с места падения неопознанного объекта на Кипре. Запись, сделанную беспилотником, распространило турецкое информагентство IHA.

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На обнародованных кадрах видно, что некий предмет, напоминающий внешне ракету, лежит на земле, а рядом с ним ходят люди в камуфляже. Также в ролике есть кадры, на которых присутствуют автомобиль полиции и транспортные средства других ведомств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в понедельник, 1 июля, неподалеку от столицы Кипра — Никосии — взорвался и упал неопознанный летающий объект. По сообщению очевидцев, перед падением предмета в небе можно было рассмотреть вспышку. В результате инцидента чудом никто не пострадал.

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