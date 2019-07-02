Видео: Стало известно, на сколько может подорожать мясо в России

В России уже в ближайшее время может подорожать свинина, говядина и мясо птицы. В Министерстве финансов заявили, что импортеры кормовых добавок неправильно рассчитывали налог на добавленную стоимость (НДС). С 2018 года установили ставку 10%, а до этого формулировка для льготного налогообложения была расплывчатой, чем и пользовались поставщики добавок. Теперь с них рассчитывают дополнительно высчитать больше шести миллиардов рублей, а это, по мнению экспертов, заставит производителей мяса поднять цены.

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