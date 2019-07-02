Валерий Леонтьев рассказал о депрессии и проблемах с алкоголем

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Певец пытался «утопить в бутылке» страдания из-за невостребованности.

Фото : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный российский певец Валерий Леонтьев рассказал, что страдал от глубокой депрессии во времена, когда его не пускали на сцену. От душевного недуга артист «лечился» алкоголем. Однако быстро понял, что до добра такая «медицина» не доведет. Об этом сообщает Starhit.ru.

Из-за ярких нарядов и необычных текстов в 80-е музыканта называли «неформатом» и подвергали жесткой цензуре. Постоянная критика и отмена концертов довели певца до морального истощения. Артист начал топить горе в бутылке.

«К счастью, быстро сообразил, что до добра это не доведет, и, чтобы заставить себя остановиться, четыре года отказывался даже от глотка шампанского», — поделился воспоминаниями исполнитель.

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Сейчас Валерий Леонтьев — признанная звезда отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на свои перфомансы, вне сцены музыкант предпочитает избегать внимания папарацци и излишних эмоций даже со стороны близких.

«Оставаясь наедине с собой, делаюсь совсем другим человеком — тихим, стеснительным. Терпеть не могу шума», — утверждает артист.

Нечастые уикенды Валерий Леонтьев проводит в одиночестве, читая книги или просматривая фильмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после инцидента на концерте Валерия Леонтьева Петербургский омбудсмен по правам ребенка обратился в городское ГУ МВД.

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