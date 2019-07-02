Экс-солистка «Блестящих» обсудила с фанатами тему любви и интимной близости

, 16:16 Фото 668

Ольга Орлова обратилась к поклонникам с провокационным вопросом.

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Фото, видео : Instagram @olgaorlova1311

Известная российская певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова устроила на своей странице Instagram небольшой опрос. Звезда поделилась мыслями на тему любви и секса, а после предложила подписчикам поразмышлять: что из этого важнее.

«Секс и любовь — это разные вещи, но они хорошо дополняют друг друга. Что для вас важнее?» — поинтересовалась светская львица.

Instagram @olgaorlova1311

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Текст теледива сопроводила фотографией, на которой она запечатлена в нежно-персиковом платье. Образ получился утонченным и изысканным, поэтому многие остались в стороне от общих обсуждений и сделали артистке множество комплиментов.

«Прям Ваш цвет! Стильно и изящно!»

«Очень красивая!»

«Шикарная Девушка! Достойны Внимания!»

«Неотразимая», — написали фолловеры.

Другие, в свою очередь, отреагировали на вопрос Орловой и выразили собственное мнение. Как оказалось, большинство пользователей уверены, что секс и любовь одинаково важны и взаимосвязаны.

«Это две дополняющие друг друга половинки. Не может быть одного без другого.»

«Ольга, ну, это же вопрос спорный и неоднозначный. Что, например, нужнее: стул или шкаф? Все важно, а если совпадает — идеально!»

«Любовь, конечно, а когда еще секс хороший, то вообще огонь», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова опубликовала редкие фото с Жанной Фриске.

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