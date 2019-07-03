Гвинет Пэлтроу жутко растолстела на макаронах, сыре и вине

Гвинет Пэлтроу растолстела в ходе недавнего путешествия по Италии. Отпуск звезда провела в компании мужа — Брэда Фэлчака. Когда 46-летняя актриса взглянула в зеркало, то буквально не узнала своего отражения.

«Я объедалась пастой. Она здесь просто нереально хороша» , —стала корить себя Пэлтроу.

То, что звезда набрала немало лишних килограмм, не стало для поклонников неожиданностью. Ведь на протяжении всего отдыха Гвинет Пэлтроу выставляла фотографии, где «грешила» не только спагетти, но и хлебобулочными изделиями, сырами, сладостями. Все это актриса «шлифовала» красным вином. Об этом сообщает сайт 7days.ru.

Instagram @gwynethpaltrow

В Голливуде Пэлтроу называют пропагандисткой ЗОЖ. Знаменитость ведет специальный блог, где рассказывает о правильном питании и спорте. Там актриса утверждает, что длительное время не пьет алкогольные напитки и не употребляет в пищу продукты, которые подверглись промышленной обработке. Своему поведению на каникулах в Италии Гвинет уже нашла оправдание.

«Ведь нужно же иногда позволить себе насладиться жизнью и съесть что-нибудь вкусненькое…» — сказала актриса.

Звезда Голливуда заявила, что теперь планирует худеть на родине в спортзале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невеста Роналду разочаровала фанатов «располневшей» фигурой в откровенном платье.