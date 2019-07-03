Гвинет Пэлтроу жутко растолстела на макаронах, сыре и вине

, 0:19 58

Актриса набрала лишний вес в путешествии по Италии.

Фото : Instagram @gwynethpaltrow

Гвинет Пэлтроу растолстела в ходе недавнего путешествия по Италии. Отпуск звезда провела в компании мужа — Брэда Фэлчака. Когда 46-летняя актриса взглянула в зеркало, то буквально не узнала своего отражения.

«Я объедалась пастой. Она здесь просто нереально хороша», —стала корить себя Пэлтроу.

То, что звезда набрала немало лишних килограмм, не стало для поклонников неожиданностью. Ведь на протяжении всего отдыха Гвинет Пэлтроу выставляла фотографии, где «грешила» не только спагетти, но и хлебобулочными изделиями, сырами, сладостями. Все это актриса «шлифовала» красным вином. Об этом сообщает сайт 7days.ru.

Instagram @gwynethpaltrow

В Голливуде Пэлтроу называют пропагандисткой ЗОЖ. Знаменитость ведет специальный блог, где рассказывает о правильном питании и спорте. Там актриса утверждает, что длительное время не пьет алкогольные напитки и не употребляет в пищу продукты, которые подверглись промышленной обработке.  Своему поведению на каникулах в Италии Гвинет уже нашла оправдание.

«Ведь нужно же иногда позволить себе насладиться жизнью и съесть что-нибудь вкусненькое…» — сказала актриса.

Звезда Голливуда заявила, что теперь планирует худеть на родине в спортзале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невеста Роналду разочаровала фанатов «располневшей» фигурой в откровенном платье.

Читайте также

+15° Днём +18°
Ночью +11°
63.23
0.18 71.41
0.01
Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Последние новости

0:40
Видео: Пол-Петербурга залило дождем, засыпало градом, в остальной части — радуга
0:31
Путин поручил МВД упростить получение паспортов РФ для украинцев
0:19
Гвинет Пэлтроу жутко растолстела на макаронах, сыре и вине
0:07
Живучие микрозаймы: какие новые лазейки для наживы нашли МФО
23:46
Российские СИЗО ждет революционная реформа
23:34
«Связок практически нет»: У Лолиты обнаружили редкое заболевание

Сейчас читают

Лев Лещенко прокомментировал проезд машины Аллы Пугачевой по перрону
«Сумасшедшие веселятся»: Муж Лаймы Вайкуле о ее «конфликте» с Пугачевой
«Продешевил!»: Саша Савельева заявила, что не бросит ребенка за 350 тысяч

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге