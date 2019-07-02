«Аэрофлот» 3 июля выполнит все запланированные рейсы из Москвы в Прагу и обратно

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Россия и Чехия договорились о временном возобновлении авиасообщения между странами.

Фото : www.globallookpress.com

В соответствии с решением авиационных властей России и Чехии, договорившихся временно разрешить полеты между странами «Аэрофлот» в среду, 3 июля, совершит все запланированные ранее рейсы из Москвы в Прагу и обратно. Об этом сообщила пресс-служба российской авиакомпании.

Всего в расписании на этот день пять рейсов из столичного аэропорта Шереметьево в Прагу и столько же обратно. В компании подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации и обо всех изменениях обещают оперативно сообщать на официальном сайте «Аэрофлота».

Как ранее писал 5-tv.ru, утром во вторник, 2 июля, стало известно, что чешская сторона неожиданно ограничила полеты российских авиакомпаний. Позже была достигнута договоренность о временном возобновлении авиасообщения, однако некоторые рейсы из Шереметьево 2 июля все-таки были отменены.

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