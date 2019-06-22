По стопам матери: Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум — видео

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17-летний Лукас Портман принял участие в показе Вalmain.

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Фото, видео: Instagram @natasupernova

Старший сын супермодели Натальи Водяновой впервые вышел на подиум в показе французского дома высокой моды Вalmain. Счастливая мама не смогла сдержать восторга и поделилась им с подписчиками Instagram.

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Она разместила видео, на котором видно, как 17-летний Лукас уверенно шагает по подиуму.

«Я твой фанат номер один! Первое шоу моего малыша», — написала модель.

Instagram @natasupernova

Лукас — первенец Водяновой, которого она родила в браке с английским аристократом Джастином Портманом. Также у бывших супругов есть дочь Нева и сын Виктор. Во втором браке с французским миллионером Антуаном Арно она родила еще двух сыновей — Максима и Романа.

Ранее Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына.

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