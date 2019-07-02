18 человек погибли, 13 пропали без вести в результате паводков в Иркутской области

, 15:48 Эфирная новость 79

Количество госпитализированных превысило 200 человек, амбулаторно оказана помощь 1102 людям.

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Фото, видео : "Иркутск сегодня"/ТАСС, Пятый канал

Тема:
Паводок в Иркутской области 24

Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось до 18 человек. Об этом сообщают власти региона. Также сообщалось о 17 пропавших без вести, однако позже четверых удалось найти живыми.

В Иркутской области на федеральной трассе «Сибирь» полностью восстановлено движение, закрытое ранее из-за паводка. На шоссе допустили все виды транспорта. Дорожные службы продолжают расчищать обочины от посторонних предметов.

42 населенных пункта остаются подтопленными, но полностью отрезанных водой участков уже нет. И новых наводнений в регионе не ожидается. В пострадавших районах увеличена группировка сил и техники. Спасатели и военные откачивают воду, разбирают завалы, обеспечивают доставку питьевой воды.

В отличие от некоторых районов. На той же трассе Сибирь, на месте крупного разлива скопилась самая большая пробка в стране. Водители ждали помощи трое суток. На место прибыл губернатор Иркутской области, его тут же обступили люди. Вопросов оказалось много — почему отказывают в положенной компенсации, и главное почему никто не предупредил о надвигающемся бедствии.
Но вместо ответов, глава региона набросился на журналистов. Подробности в материале Станислава Григорьева из Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые назвали причину наводнения в Иркутской области.

Тема:
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