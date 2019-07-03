«Спать со стариком»: Роза Сябитова привела аргументы в пользу гостевого брака

Роза Сябитова призналась, что выбрала гостевой брак, чтобы «не спать со стариком». Об этом главная сваха России рассказала изданию Teleprogramma.pro.

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Сейчас 57-летняя телеведущая встречается с бизнесменом по имени Ренат. Пара придерживается формата гостевого брака. По мнению Сябитовой, это оптимальное решение. Роза убеждена, что семья как ячейка общества нужна только государству и основывается на совместно нажитом имуществе и рождении общих детей. А сама она ни рожать, ни делать имущество общим не планирует, потому что «не сумасшедшая».

«Я не хочу спать со старым. Зачем я буду замуж выходить замуж за моего ровесника, который все время болеть будет? Я тоже хочу спать с молодым. Но к молодым привыкать нельзя — это другая история: полюбишь, а он потом все равно к молодой уйдет», — рассуждает женщина.

При этом Сябитова не осуждает дам старше 40 лет, которые решают выйти замуж в зрелом возрасте. Роза полагает, что каждый человек сам создает свое счастье. А уж для интимной жизни, уверена она, с возрастом появляется и больше времени, и больше возможностей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роза Сябитова поразила поклонников фото «до и после».