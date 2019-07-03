Покойный актер Александр Кузнецов лечил рак нетрадиционными методами

Звезда фильма «Джек Восьмеркин — американец» скончался от онкологического заболевания в июне 2019 года. Несколько лет актер Александр Кузнецов боролся с недугом. Как рассказала последняя возлюбленная артиста, массажистка Мария Станко, в надежде на исцеление он обратился даже к нетрадиционным методам лечения. Женщина убеждена, что ее избранник ушел из жизни именно из-за них.
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В эфире телешоу на одном из федеральных каналов женщина рассказала, что некий друг-генерал Кузнецова посоветовал ему пройти лечение в засекреченной лаборатории в Дубае — специалисты заведения обещали полное исцеление от раковых клеток всего за пару недель. Однако на деле подход к борьбе с онкологией у учреждения оказался более чем сомнительным.
Несмотря на то, что уже после второго посещения сомнительной лаборатории состояние Александра заметно ухудшилось, он продолжал придерживаться подобной терапии. Однако мужчина, проводивший сеансы «лечения» Кузнецову, при встрече с Марией заявил, что всего лишь оказывал актеру психологическую поддержку.
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