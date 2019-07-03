Покойный актер Александр Кузнецов лечил рак нетрадиционными методами

Звезда фильма «Джек Восьмеркин — американец» скончался от онкологического заболевания в июне 2019 года. Несколько лет актер Александр Кузнецов боролся с недугом. Как рассказала последняя возлюбленная артиста, массажистка Мария Станко, в надежде на исцеление он обратился даже к нетрадиционным методам лечения. Женщина убеждена, что ее избранник ушел из жизни именно из-за них.

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В эфире телешоу на одном из федеральных каналов женщина рассказала, что некий друг-генерал Кузнецова посоветовал ему пройти лечение в засекреченной лаборатории в Дубае — специалисты заведения обещали полное исцеление от раковых клеток всего за пару недель. Однако на деле подход к борьбе с онкологией у учреждения оказался более чем сомнительным.

«Они заводили его в подвал, где была кушетка и большая колба. Они и туда людей клали, но что делали с ними — не знаю. Они вешали несколько фигурок-пирамидок на цепочке и включали ему наушники. Было видно, что Саша под каким-то гипнозом был», — цитирует Станко Teleprogramma.pro.

Несмотря на то, что уже после второго посещения сомнительной лаборатории состояние Александра заметно ухудшилось, он продолжал придерживаться подобной терапии. Однако мужчина, проводивший сеансы «лечения» Кузнецову, при встрече с Марией заявил, что всего лишь оказывал актеру психологическую поддержку.

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