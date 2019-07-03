Покойный актер Александр Кузнецов лечил рак нетрадиционными методами

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О нетрадиционных методах, которыми Кузнецов пытался победить свою болезнь, рассказала последняя возлюбленная актера.

Фото : Кадр из х/ф "Джек Восьмеркин — американец" (1986 г.) / реж. Е. Татарский

Звезда фильма «Джек Восьмеркин — американец» скончался от онкологического заболевания в июне 2019 года. Несколько лет актер Александр Кузнецов боролся с недугом. Как рассказала последняя возлюбленная артиста, массажистка Мария Станко, в надежде на исцеление он обратился даже к нетрадиционным методам лечения. Женщина убеждена, что ее избранник ушел из жизни именно из-за них.

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В эфире телешоу на одном из федеральных каналов женщина рассказала, что некий друг-генерал Кузнецова посоветовал ему пройти лечение в засекреченной лаборатории в Дубае — специалисты заведения обещали полное исцеление от раковых клеток всего за пару недель. Однако на деле подход к борьбе с онкологией у учреждения оказался более чем сомнительным.

«Они заводили его в подвал, где была кушетка и большая колба. Они и туда людей клали, но что делали с ними — не знаю. Они вешали несколько фигурок-пирамидок на цепочке и включали ему наушники. Было видно, что Саша под каким-то гипнозом был», цитирует Станко Teleprogramma.pro.

Несмотря на то, что уже после второго посещения сомнительной лаборатории состояние Александра заметно ухудшилось, он продолжал придерживаться подобной терапии. Однако мужчина, проводивший сеансы «лечения» Кузнецову, при встрече с Марией заявил, что всего лишь оказывал актеру психологическую поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что больная раком актриса Александра Яковлева приехала на съемки в инвалидном кресле.

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Покойный актер Александр Кузнецов лечил рак нетрадиционными методами

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