«Гримеры плакали»: Александра Яковлева приехала на съемки в инвалидном кресле

Актриса Александра Яковлева приехала на съемки телешоу на инвалидной коляске. О плачевном состоянии звезды фильма «Чародеи» рассказал ведущий программы Борис Корчевников.

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Состояние Яковлевой ухудшается из-за онкологического заболевания. Как отметил Корчевников, год назад актриса уже становилась героиней его передачи, но тогда мужчина понятия не имел, что Александра борется со страшным недугом. О проблемах артистки со здоровьем Борис и на этот раз узнал постфактум.

«Уже позже мне сказали, что Александра приехала в студию в инвалидной коляске. Гримеры, которые готовили ее к эфиру, выбегали из студии и плакали. Настолько у нее было печальное состояние», — цитирует Корчевникова Teleprogramma.pro.

Съемки передачи проходили в день рождения Яковлевой — как сообщал ранее 5-tv.ru, 2 июля актрисе исполнилось 62 года. В связи с этим зрители устроили для артистки настоящий шквал оваций.