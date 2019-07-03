Фото: Фура пробила ограждения и повисла над ж/д путями в Петербурге

Большегруз Volvo пробил дорожное ограждение и повис над железнодорожными путями в районе станции Сортировочная в Петербурге после столкновения с легковушкой. ДТП произошло днем в среду, 3 июля, на Невском путепроводе.

ВКонтакте @spb_today

По свидетельствам очевидцев в соцсетях, водитель Ford «играл в шашечки», двигаясь по проезжей части, и лоб в лоб столкнулся с многотонным шведским тягачом. В результате мощного удара автолюбитель погиб. Судя по фотографиям, опубликованным в сети, шансов выжить у него не было. Водитель фуры по предварительным данным не пострадал.

Пользователи отмечают, что в районе Невского путепровода уже скопилась огромная пробка. По некоторым данным движение и вовсе перекрыто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 430 тысяч человек пострадали в ДТП в России за два года.