Фото: Фура пробила ограждения и повисла над ж/д путями в Петербурге

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Смертельное ДТП произошло днем 3 июля на Невском путепроводе.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

Большегруз Volvo пробил дорожное ограждение и повис над железнодорожными путями в районе станции Сортировочная в Петербурге после столкновения с легковушкой. ДТП произошло днем в среду, 3 июля, на Невском путепроводе.

ВКонтакте @spb_today

По свидетельствам очевидцев в соцсетях, водитель Ford «играл в шашечки», двигаясь по проезжей части, и лоб в лоб столкнулся с многотонным шведским тягачом. В результате мощного удара автолюбитель погиб. Судя по фотографиям, опубликованным в сети, шансов выжить у него не было. Водитель фуры по предварительным данным не пострадал.

Пользователи отмечают, что в районе Невского путепровода уже скопилась огромная пробка. По некоторым данным движение и вовсе перекрыто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 430 тысяч человек пострадали в ДТП в России за два года.

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