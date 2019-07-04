Зеленский заявил о внедрении Канадой «мощных санкций» против России

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А для обеспечения так называемого мира на Украине действующий президент выпросил у Канады 45 миллионов долларов на покупку вооружения у нее же самой.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Канаде обсуждают будущее Украины. Конференция в Торонто проходит при участии президента Владимира Зеленского и премьера Джастина Трюдо.

Площадка выбрана не случайно. Канада — третья страна по численности проживающих в ней украинцев. После самой Украины и России, конечно же. Так что канадские власти искренне озабочены реформами, запланированными Киевом. Правда, на конференции им уделили мало времени. Зато так называемые агрессивные действия России обсудили в полном объеме. Зеленский пожаловался, мол, Москва не прикладывает усилия для урегулирования ситуации на Донбассе и попросил канадских коллег поддержать Украину. Разумеется, антироссийскими санкциями.

«Мир на Украине — первый вопрос, который мы обсудили с господином Трюдо. Мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем. И наконец заставим Россию прекратить эскалацию, обеспечить прекращение огня и освобождение всех украинских пленных. Самый действенный инструмент для этого — продолжение санкционной политики», — заявил Зеленский.

Трюдо пообещал продолжить санкционную политику. А также сообщил о сотрудничестве Киева и Оттавы в оборонной сфере. Теперь Украина — в списке стран, куда Канада может продавать вооружение. И даже деньги на покупку военной техники Канада даст сама — 45 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто.

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